Samsun'da sahte içki ve uyuşturucu madde operasyonu: 2 gözaltı
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Samsun'da sahte içki ve uyuşturucu madde operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'da uyuşturucu madde ve sahte içkiyle ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

22.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:14
Samsun'da sahte içki ve uyuşturucu madde operasyonu: 2 gözaltı

'da uyuşturucu madde ve sahte içkiyle ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.


Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Bafra ilçesi 'nde, alınan duyum üzerine 2 şüpheli şahsın ikamet adreslerinde cumhuriyet savcısından alınan talimat doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan arama faaliyetinde 2 adet lyrica hap, 1 adet hassas terazi, 25 gr bonzai ve 87 litre çeşitli cinslerde sahte içki ele geçirildi. Olay ile ilgili 2 şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlanıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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