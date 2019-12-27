Samsun'da sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi

27.12.2019 19:22 | Son Güncelleme: 27.12.2019 19:22

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak içki ile içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumcağız Mahallesi'nde bir büfede yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkol satıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

İş yeri ile iş yeri sahibinin evinde yapılan aramada, 29 şişe kaçak içki, 11 litre etil alkol, alkol yapımında kullanılan aroma ve anason ele geçirildi.

Olayla ilgili iş yeri sahibi Y.L. gözaltına alındı.

Kaynak: AA