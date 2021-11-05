Samsun'da sahte içki üretip piyasa sürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da sahte içki üretip piyasa sürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da sahte içki üretip piyasa sürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde sahte içki üretip piyasa sürdüğü öne sürülen tekel büfesi işletmecisi gözaltına alındı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde sahte içki üretip piyasa sürdüğü öne sürülen tekel büfesi işletmecisi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, JASAT timi ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orta Mahalle'de bir tekel büfesinde sahte içki üretimi yapılarak satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Tekel büfesine operasyon düzenleyen ekipler, iş yerinde yaptıkları aramada 14 litre etil alkol, 10 litre sahte içki ile 16 anason aroması ele geçirdi.

Operasyonda iş yeri sahibi A.S. gözaltına alındı.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber... Çalıştığı beton santralinde çakıl havuzunda ölü bulundu

Son dakika haber... Çalıştığı beton santralinde çakıl havuzunda ölü bulundu

 Eşini boğazından bıçaklayarak öldüren mühendis kendini böyle savundu: Gözüm kararmıştı

Eşini boğazından bıçaklayarak öldüren mühendis kendini böyle savundu: Gözüm kararmıştı

 Selçuk Bayraktar: 'Tüm gayretlerimiz gençlerimizin geleceği için'

Selçuk Bayraktar: "Tüm gayretlerimiz gençlerimizin geleceği için"
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title