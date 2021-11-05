Samsun'da sahte içki üretip piyasa sürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde sahte içki üretip piyasa sürdüğü öne sürülen tekel büfesi işletmecisi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, JASAT timi ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orta Mahalle'de bir tekel büfesinde sahte içki üretimi yapılarak satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Tekel büfesine operasyon düzenleyen ekipler, iş yerinde yaptıkları aramada 14 litre etil alkol, 10 litre sahte içki ile 16 anason aroması ele geçirdi.

Operasyonda iş yeri sahibi A.S. gözaltına alındı.

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