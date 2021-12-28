Samsun'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kavak ilçesinde bir şüphelinin sahte alkol satışı yaptığını belirledi.

Zanlının iş yerinde ve aracında yapılan aramada, 47 litre sahte içki, 26 litre etil alkol, içki yapımında kullanılan 2 litre "kit" olarak tabir edilen gıda aroması ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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