Samsun'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen operasyonda 47 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaymakam Ömer Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordinasyonuyla sahte içki operasyonu düzenlendiğini bildirdi.

Sahte içki satışı yaptığından şüphe duyulan bir kişinin iş yeri ile aracında arama yapıldığını belirten Saygılı, 47 litre sahte alkol, 26 litre etil alkol, alkol yapımında kullanılan 2 litreden fazla gıda aroması ele geçirildiğini ifade etti.

Saygılı, iş yeri sahibinin gözaltına alındığını kaydetti.

AA / Mustafa Günay - Son Dakika Haberleri

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