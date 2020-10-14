Samsun'da sahte içki operasyonu
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Samsun'da sahte içki operasyonu

14.10.2020 16:13 | Son Güncelleme: 14.10.2020 16:17
Samsun'da sahte içki operasyonu

SAMSUN'da polis ekiplerince sahte içki kullanımına yönelik düzenlenen operasyonda, kaçak 645 litre etil alkol ve 39 şişe içki ele geçirildi.

SAMSUN'da polis ekiplerince sahte içki kullanımına yönelik düzenlenen operasyonda, kaçak 645 litre etil alkol ve 39 şişe içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alkollü içki zehirlenmesi olaylarının ardından kentte denetim ve kontrollerini sıklaştırdı. Ekipler, kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Aramalar sonucu, her biri 1 litre kaçak 645 etil alkol, 52 alkol kiti, 39 şişe el yapımı alkollü içki, 760 dal doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. Ekiplerce, 3 iş yerine ve 3 kişiye adli işlem, 2 kişi ve 2 iş yerine de idari işlem uygulandı.


Samsun'da sahte içki operasyonu
Samsun'da sahte içki operasyonu
Samsun'da sahte içki operasyonu
Samsun'da sahte içki operasyonu
Samsun'da sahte içki operasyonu
Samsun'da sahte içki operasyonu
Samsun'da sahte içki operasyonu
Samsun'da sahte içki operasyonu
Samsun'da sahte içki operasyonu
Samsun'da sahte içki operasyonu
Samsun'da sahte içki operasyonu
Samsun'da sahte içki operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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