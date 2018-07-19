Samsun'da "Sahte İçki" Operasyonu

Samsun'da düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretenlere yönelik çalışma yürüttü.

Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir litrelik 160 şişe etil alkol, 230 bilyeli şişe kapağı, 1 litrelik 140 boş cam şişe, bir litrelik 9 kaçak içki ve 2 bin 750 sahte alkol şişe etiketi ele geçirdi.

Operasyonda, şüpheliler Şükrü K, Serkan A. ve Mustafa K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.