Samsun'da sahte içki operasyonları: 5 gözaltı - Haberler
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Samsun'da sahte içki operasyonları: 5 gözaltı

Samsun'da sahte içki operasyonları: 5 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

SAMSUN (İHA) – Samsun'un üç ilçesinde yapılan sahte içki operasyonlarında toplam 70 litre sahte içki ve 10 litre etil alkol ele geçirilerek 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

SAMSUN (İHA) - SAMSUN (İHA) – Samsun'un üç ilçesinde yapılan sahte içki operasyonlarında toplam 70 litre sahte içki ve 10 litre etil alkol ele geçirilerek 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarı çalışma neticesinde operasyonlarda düğmeye basıldı.

20 Aralık günü İlkadım ilçesinde bir şüpheli şahsın iş yerinde, 27 Aralık günü Çarşamba ilçesinde iki şüpheli şahsın evinde, 28 Aralık günü Terme ilçesinde bir şüpheli şahsın evinin alt katındaki kapalı bakkal dükkanında ve yine Terme ilçesinde bir şüpheli şahsın berber dükkanında yapılan aramalarda toplam 70 litre sahte içki ve 10 litre etil alkol ele geçirildi.

Operasyonlar sonucu 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - SAMSUN

Samsun'da sahte içki operasyonları: 5 gözaltı

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