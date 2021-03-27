Samsun'da sahte içki malzemeleri ele geçirildi

Samsun'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir eve yapılan baskında sahte içki üretimiyle ilgili malzemeler ele geçirildi.

Samsun'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir eve yapılan baskında sahte içki üretimiyle ilgili malzemeler ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Atakum içesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda bir ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 3 bin 919 adet içki bandrolü, 925 adet alkollü içki etiketi, 280 adet alkollü içki kapağı, 1 adet derece aleti, 68 şişe alkollü içki ve 70 litre alkollü içki ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi hakkında 5607 Sayılı Yasaya muhalefetten yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı