Samsun'da sahte içki ele geçirildi
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Samsun'da sahte içki ele geçirildi

Samsun'da sahte içki ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda sahte içki ele geçirildi.

Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ile ilgili suçlarla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalarda bir işyeri ve ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 67 şişe 0.5 litrelik yapma içki ve 1 adet 5 litrelik yapma içki ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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