Samsun'da sahte alkolden bir kişi zehirlendi
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Samsun'da sahte alkolden bir kişi zehirlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da sahte alkolden bir kişi zehirlendi

Samsun'da sahte alkolden zehirlenen bir kişi hastanelik oldu.

Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu
Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu

Samsun'da sahte alkolden zehirlenen bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içtiği sahte alkolden zehirlendiği ileri sürülen K.A.(41), Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. K.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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