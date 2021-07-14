Samsun'da sahilde bulunan iskelet İstanbul Adli Tıp'a gönderildi

Samsun'da sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından kıyıya vurmuş halde bulunan insan iskeleti, otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Samsun'da sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından kıyıya vurmuş halde bulunan insan iskeleti, otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesi Sancaklı Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında kumsalda yürüyüş yapan bir vatandaş üzeri yosun bağlamış insan iskeletiyle karşılaşınca durumu jandarmaya bildirdi. Söz konusu iskelet, Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne kaldırıldı. İskelet daha sonra cinsiyeti, kimliği ve ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı