Samsun'da sahilde bulunan iskelet İstanbul Adli Tıp'a gönderildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da sahilde bulunan iskelet İstanbul Adli Tıp'a gönderildi

Samsun'da sahilde bulunan iskelet İstanbul Adli Tıp'a gönderildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından kıyıya vurmuş halde bulunan insan iskeleti, otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Samsun'da sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından kıyıya vurmuş halde bulunan insan iskeleti, otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesi Sancaklı Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında kumsalda yürüyüş yapan bir vatandaş üzeri yosun bağlamış insan iskeletiyle karşılaşınca durumu jandarmaya bildirdi. Söz konusu iskelet, Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne kaldırıldı. İskelet daha sonra cinsiyeti, kimliği ve ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, yosun bağlamış insan iskeleti buldu
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, yosun bağlamış insan iskeleti buldu
Pınar Gültekin'in katili, 'Diri diri yakıldı' diyen Adli Tıp raporuna ilk yardım eğitimiyle karşı çıktı
Pınar Gültekin'in katili, "Diri diri yakıldı" diyen Adli Tıp raporuna ilk yardım eğitimiyle karşı çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Mustafa Varank Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Sertab Erener Levent Yüksel Mahsun Kırmızıgül
Spor Arda Turan Erol Bulut Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da sahilde bulunan iskelet İstanbul Adli Tıp'a gönderildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 14:39:30. #1.15#

title