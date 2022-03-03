SAMSUN'DA SAHİL YOLUNDA ULAŞIMA HEYELAN RİSKİ ENGELİ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
SAMSUN'da Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan riski nedeniyle Ordu yönüne gidiş trafiğe kapatıldı.
ORDU (DHA) - SAMSUN'da Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan riski nedeniyle Ordu yönüne gidiş trafiğe kapatıldı. Ekipler yolda çalışma başlattı.
Canik ilçesi Atatürk Bulvarı'nda viyadük altındaki Karadeniz Sahil Yolu bağlantısı heyelan riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Karayolları 7'inci Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri, yolda çalışma başlattı.Heyelan riskine karşı önlem alınacak yol yeniden trafiğe açılacak.