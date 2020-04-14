Samsun'da sahil yasağına uymayanlara 20 bin lira ceza Samsun'da sahilde yürüyüş, spor ve benzeri faaliyetlerde bulunan 53 kişiye 20 bin 776 TL idari para cezası verildi.

Samsun'da sahilde yürüyüş, spor ve benzeri faaliyetlerde bulunan 53 kişiye 20 bin 776 TL idari para cezası verildi.

Samsun Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz korona virüsünün yayılmasının önlenmesi amacıyla Atakum sahilinde denetimlerini sürdürüyor. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yürüyüş, spor vb. faaliyetlerin yasaklandığı sahilde kural ihlali yapan 53 kişiye toplam 20 bin 776 TL idari para cezası uygulandı" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu yasak daha önce, "Vatandaşlarımızın sahil bantları, mesire yerleri ve piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş ve benzeri faaliyetler nedeniyle çok yakın mesafede bir arada bulunmaları, sağlık açısından risk oluşturabileceğinden bu faaliyetlerin yasaklanmasına, il merkezi ve ilçelerimizde belediye merkezi sistemleri, camiler ve kolluk birimlerinin kullandığı araçlardan vatandaşlarımızın gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmamaları ve evde kalmaları için ikaz ve anons yapılacak, kolluk görevlileri tarafından da cadde ve sokaklarda zorunlu olmadıkça sosyal hareketlilik içinde olanların evlerinde kalmaları konusunda uyarılmasına, iller arası otobüs seferlerinin 28 Mart tarihi saat 17.00'den itibaren durdurulmasına, tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararı ile sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapmasının valilik izni ile gerçekleştirilmesine, iller arası seyahat etmesi zorunlu vatandaşların oluşturulan seyahat izin kuruluna başvurarak alacakları şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi ile seyahat etmelerine, kamu kurumlarında olduğu gibi ilimizde de bulunan mal ve hizmet sektöründe faaliyette bulunan (fabrika, imalathane, çağrı merkezi ve benzeri) özel işyerleri minimum personel ile esnek çalışma sistemine geçmelerine ve bu iş yerlerinin SGK, İŞKUR Vergi Dairesi ve Ticaret İl müdürlüğü tarafından titizlikle takip edilmesine, vatandaşlarımızın kendi özel araçları ile yerleşim yerlerinden köye gelmeleri halinde 14 gün izolasyon kuralına uymaları halk sağlığı açısından önemlilik arz ettiği ilgili hususun muhtarlarca takibatının yapılmasına, yukarıda alınan kararların ilgili birimler tarafından hassasiyetle takibine ve gereğinin yapılmasına, kararın il genelinde uygulanmasına, toplantıya katılan üyelerce oy birliği ile karar verilmiştir" sözleriyle duyurulmuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA