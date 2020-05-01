Samsun'da sahil güvenlikten nefes kesen tatbikat
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Samsun'da sahil güvenlikten nefes kesen tatbikat

Samsun'da sahil güvenlikten nefes kesen tatbikat
01.05.2020 10:26 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:27

Samsun'da Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığının denizde helikopter destekli yaptığı arama-kurtarma tatbikatı aksiyon filmlerini aratmadı.

Samsun'da Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığının denizde helikopter destekli yaptığı arama-kurtarma tatbikatı aksiyon filmlerini aratmadı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Atakum ilçesi Ömürevleri mevkisinde denizde gerçekleştirilen arama-kurtarma tatbikatı nefesleri kesti. Boğulma vakalarına karşı dün yapılan tatbikat, korona günleri nedeniyle evlerine kapanan vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

Yapılan tatbikatta denizde bulunan bir kişiye bot ve helikopter desteği ile kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Ekipten bir kişinin helikopterden halatla inişi ve kişiyi kurtarması aksiyon filmlerini aratmadı. Tatbikatı izleyenler hem hayran kaldı hem Mehmetçiğin bu zorlu görevi başarıyla yerine getirmesinden gurur duydu. Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği denizde bulunan kişi kurtarıldı.

Tatbikatı cep telefonu kamerası ile kaydeden Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Tatbikat videosu kısa sürece binlerce beğeni aldı. Sosyal medya hesabından Dr. Akbaş video ile ilgili görüşlerini şu şekilde paylaştı:

"Film seti gibi! Samsun'un güzel sahilinde, sık paylaşım yaptığım yerde bu sefer bu görüntüleri izledik bugün. Benim çok dikkatimi çekti. Allah korusun hadi halat kopsa dedim içimden. Başarılı kurtarma operasyonunu ben heyecanla izledim. Aynı zamanda operasyon katılan Samsun Sahil Güvenlik birimlerini heyecanla izledim. Onlar beni duymadılar ama operasyon bitiminde 'tebrikler' dedim. Takipçilerim içinde ilginç olabilir paylaşmalıyım dedim."

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan bilgiye göre, tatbikatın boğulma vakalarına karşı yapılan rutin tatbikat olduğu öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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