Sahil Güvenlik lojmanlarından hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 zanlıdan biri yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait kullanılmayan iki ayrı lojmandan hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 şüpheliden biri gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait kullanılmayan iki ayrı lojmandan hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 şüpheliden biri gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait kullanılmayan iki ayrı lojmandan musluk, kalorifer peteği ve su saatleri çalındığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlığı şüpheliler S.P. (31), Y.D. ve Y.G'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.
Operasyon düzenleyen ekipler, zanlılardan S.P'yi gözaltına aldı. Çalınan malzemelerin hurdacıya satıldığı öğrenildi.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek