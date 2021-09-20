Samsun'da sağlık kuruluşlarının koronavirüs atıkları elektrik enerjisine dönüşüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da sağlık kuruluşlarının koronavirüs atıkları elektrik enerjisine dönüşüyor

AA / İlyas Gün - Haberler | Güncel
Samsun'da sağlık kuruluşlarının koronavirüs atıkları elektrik enerjisine dönüşüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'nde mikroplarından arındırılan, sağlık kuruluşlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullandıkları tıbbi atıklar elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'nde mikroplarından arındırılan, sağlık kuruluşlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullandıkları tıbbi atıklar elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca salgın hastaneleri başta olmak üzere Samsun genelinde faaliyet gösteren 500 sözleşmeli sağlık kuruluşunun tıbbi atıklarının toplanarak bertaraf edildiği belirtildi.

Koronavirüs testleri ve hastaların tedavisinde kullanılan tıbbi malzemelerin bulunduğu poşetlenmiş atıkları özel araçlarla toplayan ekiplerin, katı atık düzenli depolama sahası içinde yer alan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'ne getirdiği aktarılan açıklamada, "Tıbbi atıkları toplayan araçlar her tur sonunda steril hale getiriliyor, tesis işletme ve ofis kısımları da günlük 2 defa sterilizasyon işlemine tabi tutularak dezenfekte ediliyor. Koronavirüs sürecinden bugüne kadar 3 tıbbi atık aracı günde 4 kez tıbbi atık toplamak için yola çıkıyor." ifadesine yer verildi.

Bir saatte bir ton tıbbi atık bertaraf ediliyor

Açıklama görüşüne yer verilen Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi sorumlusu Yağmur Şafak Erarslan, tıbbi atıkların çok riskli bir grupta yer aldığı için salgın ile birlikte daha fazla önem arz ettiğini vurguladı.

İnsanların tıbbi atıklar konusundaki riskleri daha net gördüğünü, farkındalığın arttığını belirten Erarslan, şunları kaydetti:

"Toplama ve imha çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Tıbbi atıklar, sağlık kuruluşlarının depolarından radyasyon ve metal dedektörü ile kontrolü yapıldıktan sonra lisanslı araçlarla tesise getiriliyor. Ardından özel yanmaz poşetler geçirilmiş olan konteynerlere boşaltılıyor ve soğuk hava deposuna alınıyor. Doldurulan konteynerler yatay tasarlanmış olan otoklav cihazında 30 dakika boyunca 136 derecelik sıcak basınca tabi tutularak mikroplarından arındırılıyor. Otoklavdan çıkarılan tıbbi atıklar kırıcıda parçalanarak hacimsel olarak küçültülüyor ve evsel atık haline getiriliyor. Ardından da Büyükşehir Belediyesine ait katı atık düzenli depolama alanında bertaraf edilerek, elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Tesiste her işlem 1 saat sürerken, bu sürede 1 ton tıbbi atık bertaraf ediliyor."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise Türkiye'nin en modern ve donanımlı tesisleri arasında yer alan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'nde insan sağlığına zarar vermeyecek şeklide, Türkiye'de koronavirüs vakasının ilk görüldüğü 11 Mart 2020 yılından bu yana 3 bin 700 ton tıbbi atığı bertaraf ettiklerini bildirdi.

Samsun'da sağlık kuruluşlarının koronavirüs atıkları elektrik enerjisine dönüşüyor

Samsun'da sağlık kuruluşlarının koronavirüs atıkları elektrik enerjisine dönüşüyor

AA / İlyas Gün - Son Dakika Haberleri
TURKOVAC'ta işler yolunda; bin 100 gönüllüye uygulandı, yan etki görülmedi

TURKOVAC'ta işler yolunda; bin 100 gönüllüye uygulandı, yan etki görülmedi

 Yunanistan'ın, Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal eden NAVTEX'ine itiraz

Yunanistan'ın, Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal eden NAVTEX'ine itiraz

 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Seren Serengil Burak Yamantürk Mehmet Ali Erbil
Spor Mustafa Denizli Cristiano Burak Elmas Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mustafa Demir Ertuğrul Gazi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Samsun'da sağlık kuruluşlarının koronavirüs atıkları elektrik enerjisine dönüşüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 16:04:02. #1.17#