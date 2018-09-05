Samsun'da Sağlık İçin Bisiklet Turu Düzenlendi

Samsun'da Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında, sahilde bisiklet turu düzenlendi.

Samsun protokolü ve kent halkı, sağlıklı yaşam için hareketin önemine dikkat çekmek amacıyla bisikletleriyle Çobanlı İskelesi'nde toplandı.

Bisiklet turu öncesinde katılımcılara Sağlıklı Yaşam Aracından sinevizyon sunumu izletildi.

Sağlık İl Müdürü Muhammed Ali Oruç ve AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, gösterimin ardından çocuklara kalem kutularının içinde diş fırçası ve macun seti hediye etti.

Oruç, yaptığı açıklamada, her yıl 3-9 Eylül tarihlerinin Halk Sağlığı Haftası olarak kutlandığını anımsattı.

Halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak ve yürütülen çalışmaları daha görünür kılmak amacıyla hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirten Oruç, sağlıklı kalabilmek için dengeli beslenip hareketli bir yaşam tarzının benimsenmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti İl Başkanı Karaduman ise sporun önemine değinerek etkinliğe katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile aralarında Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği üyelerinin de yer aldığı katılımcılar sahil yolunda bisiklet turu yaptı.