Samsun'da sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Samsun'da sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi

16.12.2020 18:29 | Son Güncelleme: 16.12.2020 18:32
Samsun'da sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi

Samsun Valiliğince, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi verildi.

Samsun Valiliğince, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi verildi.

Vali Zülkif Dağlı, İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen programda, kent genelindeki 4 bin 100 kişilik sağlık ordusunu temsilen 11 çalışana teşekkür belgelerini verirken, salgının ilk günlerinden itibaren koronavirüse karşı yürütülen mücadelede yer alan bu ekibe ne kadar teşekkür edilse az olacağını söyledi.

"Sağlık çalışanlarımız adeta virüsün izini sürüp, onu yok etmek için ellerinden geleni yapıyor." diyen Dağlı, "Belki herkesin 'Virüs bana bulaşır mı?' endişesiyle dışarıya çıkmaya, markete gitmeye çekindiği günlerde onlar, her gün virüsle yüz yüze gelerek, bizi korumak için hayatlarını ortaya koyuyorlar. Onlara ne kadar teşekkür etsek, övgü dolu sözler sarf etsek az gelecektir." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç ve onun nezdinde tüm sağlık yöneticilerine ve sağlık çalışanlarına teşekkür ettiğini vurgulayan Vali Dağlı, şunları kaydetti:

"Bu mücadelenin başkahramanları sizlersiniz. İnsanların hayatlarını kurtarmak için gösterdiğiniz özverinin bir tanımı yok. Ancak şunu bilin, Samsun halkı size minnettar. Bu zorlu süreçte yaptıklarınız ve gösterdiğiniz fedakarlık hiçbir zaman unutulmayacak. Biz Samsun Valiliği olarak her zaman yanınızdayız. Her noktada halkımıza yapılan çalışmaları ve sizin özverinizi, özverinizin boşa gitmemesi için önlemlere riayet edilmesini hatırlatıyor, halkımızı uyarıyoruz. İnşallah sizin çabalarınız ve halkımızın bu çabanın boşa gitmemesi için kurallara riayetiyle en kısa süre içinde ilimizde virüsü kontrol altına alacağız. Umarım bu zorlu sürecin sonunda en kısa zamanda daha güzel, hastalıktan uzak sağlık dolu günlerde de bir araya geliriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

İlgili Haberler

Vali Atay'dan sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu
Vali Atay'dan sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu
Başkan Tuncel'den sağlık çalışanları adına Başhekim Dinçel'e Teşekkür
Başkan Tuncel'den sağlık çalışanları adına Başhekim Dinçel'e Teşekkür
Tıbbi cihaz desteğinde bulunanlara teşekkür belgesi verildi
Tıbbi cihaz desteğinde bulunanlara teşekkür belgesi verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Fahrettin Altun Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Akbağ Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses
Spor Pierre Webo Yılmaz Vural Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Çocuk Fenerbahçe Galatasaray Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 18:38:06. #1.14#
title