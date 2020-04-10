Samsun'da sağlık çalışanları için siperlik üretiliyor
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ömer Halisdemir, Mustafa Demir, Güncel

Samsun'da sağlık çalışanları için siperlik üretiliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede görev alan sağlık çalışanları için siperlik maske üretimine başladı.

10.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:02
Samsun'da sağlık çalışanları için siperlik üretiliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede görev alan sağlık çalışanları için siperlik maske üretimine başladı.

Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 salgını ile mücadele eden sağlık çalışanları için Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da 20 personelle günde bin siperlik üretiyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, basın mensuplarına, salgının tüm dünyayı etkisi altına aldığını hatırlattı.

Sağlık çalışanlarının fedakarca hastanelerde görev yaptığını işaret eden Demir, "Biz de sağlık çalışanlarına koronavirüsün bulaşmaması için siperlik üretimine başladık. İhtiyacın artması halinde üretim kapasitesini daha da artırabiliriz." dedi.

Siperliklerin sağlık personeli yanı sıra huzurevi çalışanları, zabıta ekipleri başta olmak üzere ihtiyaç duyulan meslek gruplarına ücretsiz dağıtılacağını anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Salgına karşı topyekun mücadelede üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın da salgınla mücadele için üzerine düşeni yapması lazım. Zorunlu olmadıkça evlerinde kalsınlar. Belediye olarak onlar için çalışıyoruz. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımız belediyeye ulaştığında her türlü ihtiyacını anında karşılıyoruz. Biz onlar için dışarıdayız, onlar da bizim için evlerinde kalsın."

Kaynak: AA

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