Samsun'da sağlık çalışanını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyede
10.03.2021 11:11 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:14
Samsun'da tartıştığı sağlık çalışanını su şişesiyle darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Samsun'da tartıştığı sağlık çalışanını su şişesiyle darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına E.Ç'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı E.Ç, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde dün beyaz kod verilmiş, E.Ç. su şişesiyle sağlık çalışanı N.Y'yi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş