Samsun'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor
18.11.2020 12:11 | Son Güncelleme: 18.11.2020 12:14
Samsun'da sağanak etkili oldu.
Samsun'da sağanak etkili oldu.
Kentte yaşanan sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri, trafikte ise aksama ve yoğunluk oluştu.
Bazı vatandaşlar caddede yağmurun dinmesini bekledi. Polis ekipleri, ani bastıran yağmur nedeniyle sıkışan trafiği düzenlemeye çalıştı.
Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte yağışın aralıklarla gün boyunca devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun