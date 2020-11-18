Samsun'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor
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Samsun'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor

18.11.2020 12:11 | Son Güncelleme: 18.11.2020 12:14
Samsun'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor

Samsun'da sağanak etkili oldu.

Samsun'da sağanak etkili oldu.

Kentte yaşanan sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri, trafikte ise aksama ve yoğunluk oluştu.

Bazı vatandaşlar caddede yağmurun dinmesini bekledi. Polis ekipleri, ani bastıran yağmur nedeniyle sıkışan trafiği düzenlemeye çalıştı.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte yağışın aralıklarla gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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