Samsun'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
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Samsun'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

20.10.2020 12:31 | Son Güncelleme: 20.10.2020 12:34
Samsun'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Samsun'da sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Samsun'da sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah etkili olan sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar meydana geldi.

Bazı vatandaşlar caddelerde sosyal mesafe kuralına uyarak sağanağın dinmesini bekledi.

Polis ekipleri, ani bastıran yağmur nedeniyle sıkışan trafiği düzenlemeye çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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