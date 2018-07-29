Samsun'da Sağanak Yağış Yol Kapattı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde dün akşam saatlerinde yağan sağanak yağış bazı mahallelerdeki yolların ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Yoğun yağış nedeniyle ilçeye bağlı Yenidüzce, Çorakdere, Belalan hattında ani yağış nedeniyle oluşan sellerin getirdiği çakıl, taş ve kum birikintileri yolları kapatarak ulaşımı engelledi. Fırtınayla birlikte gelen sağanak yağış nedeniyle ağaçlar devrilirken, menfezlerde ve küçük dere yataklarında da biriken malzemeler sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı yollarda araçlar yola devam edemeyince vatandaşlar uzun süre yolda beklemek zorunda kaldı. Yağış nedeniyle elektrik hatlarında da sıkıntılar meydana gelirken ekiplerin gece çalışması sonucu yolları ulaşıma açıldığı ve elektrik arızalarının giderilmeye çalışıldığı öğrenildi.

İlçeye bağlı Belalan Mahallesi'nde ikamet eden Yakup İldan, seyir halindeyken aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle oluşan sellerden yolların kapandığını belirterek uzun yıllar bu şekilde yoğun bir yağış görmediğini söyledi. - SAMSUN