Samsun'da sağanak yağış etkili oldu
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Samsun'da sağanak yağış etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür - Haberler | Güncel

Samsun'da sağanak yağış etkili oldu Karadeniz Bölgesi'nde yağışlar etkili olmaya devam ediyor.

Samsun'da sağanak yağış etkili oldu

SAMSUN - Karadeniz Bölgesi'nde yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Samsun'da sabah saatlerinde etkili olan kısa süreli sağanak vatandaşları korkuttu.

Önce Doğu Karadeniz, ardından Batı Karadeniz sel felaketlerine maruz kaldı. Sellerde onlarca can kaybı yaşandı. Orta Karadeniz'de de yağışların şiddeti artmaya başladı. Meteorolojiye göre 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması beklenen Samsun'da 3 günlük periyotun ilk sağanağı sabah saatlerinde düştü. Yaklaşık 10 dakika süren ve bardaktan boşalırcasına yağan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda anlık su birikintileri oluştu. Sağanağın şiddeti azalınca su birikintileri de kısa sürede çekildi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda Samsun'un bugün (Cumartesi) için parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor.

Samsun'da yağışlı havanın salı gününe kadar sürmesi bekleniyor. Yağışların zaman zaman kuvvetli ve çok kuvvetli olabileceği uyarısı yapıldı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Samsun'da sağanak yağış etkili oldu
Samsun'da sağanak yağış etkili oldu
Samsun'da sağanak yağış etkili oldu
Samsun'da sağanak yağış etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür

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