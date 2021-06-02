Samsun'da sağanak yağış...Caddeler göle döndü
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Samsun'da sağanak yağış...Caddeler göle döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun'da sağanak yağış...Caddeler göle döndü Samsun'da sağanak yağış sonrası bazı caddeler göle döndü.

Samsun'da sağanak yağış...Caddeler göle döndü

SAMSUN - Samsun'da sağanak yağış sonrası bazı caddeler göle döndü.

Edinilen bilgiye göre, saat 11.00 sıralarında etkili olan yoğun yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur, şehrin bazı noktalarında su birikintileri oluşturdu. Bazı caddeler dereye dönüştü.

Yaklaşık 40 dakika devam eden yağış sonrası şehrin birçok noktasında ana arterler suyla doldu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın durmasıyla birlikte sular çekilmeye başladı.

Samsun'da sağanak yağış...Caddeler göle döndü
Samsun'da sağanak yağış...Caddeler göle döndü
Samsun'da sağanak yağış...Caddeler göle döndü
Samsun'da sağanak yağış...Caddeler göle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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