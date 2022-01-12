Samsun'da sağanak ve sis hayatı olumsuz etkiledi

SAMSUN (AA) - Samsun'da etkili olan sis ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 9 dereceye düştüğü kentte sabah saatlerinden itibaren aralıklarla sağanak etkili oldu.

Yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, trafikte de yer yer aksamalar meydana geldi.

Sisin de etkili olduğu kentte özellikle kıyı kesimlerinde sağanağın devam edeceği belirtildi.

Balıkçı barınağındaki bazı balıkçılar ise olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılmadı.