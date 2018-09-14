Samsun'da 'Sağanak' Uyarısı

Samsun'da Eylül ayı itibariyle belirli aralıklarla görülen yağışların, önünüzdeki 3 gün boyunca sağanak şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor. Yağışlarla birlikte hava sıcaklığı da mevsim normallerine dönecek.

Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Yücel Yüce, il genelinde önümüzdeki 3 gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleneceğini ve yağışların özellikle Cumartesi günü kuzey ve doğu ilçelerde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiğini söyledi. Yağışların Pazar günü kuzey ve doğu ilçelerinde hafif olarak geçeceğine dikkat çeken Yüce, "Yağışların Pazartesi günü ise yine il genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde devam ettikten sonra kesilmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında kıyı kesimlerinde önemli bir değişiklik beklemiyoruz ama iç kesimlerde hafta sonundan itibaren azalarak mevsim normallerine gerilemesi bekleniyor. Samsun merkez için gündüz sıcaklıklarının 24-26 derece, gece sıcaklıklarının ise 19-20 derece olması bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, hafta sonunda kıyı ilçelerde sertçe esmesi bekleniyor. Özellikle Cumartesi günü görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (lokal su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını istiyoruz" dedi.

Yüce, vatandaşlara hava durumuyla ilgili ani olan gelişme ve uyarılardan haberdar olmaları için meteorolojinin web ve mobil uygulamalarını takip etmelerini önerdi. - SAMSUN