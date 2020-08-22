SAMSUN'DA SAĞANAK; TARIM İŞÇİLERİNİN ÇADIRLARINI SU BASTI
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SAMSUN'DA SAĞANAK; TARIM İŞÇİLERİNİN ÇADIRLARINI SU BASTI

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gece etkili olan sağanak yağışta, fındık toplamak için bölgeye gelen mevsimlim tarım işçilerinin Yeşil Irmak kenarında kurduğu çadırları su bastı.

SAMSUN'DA SAĞANAK; TARIM İŞÇİLERİNİN ÇADIRLARINI SU BASTI
22.08.2020 11:59 | Son Güncelleme: 22.08.2020 12:42

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gece etkili olan sağanak yağışta, fındık toplamak için bölgeye gelen mevsimlim tarım işçilerinin Yeşil Irmak kenarında kurduğu çadırları su bastı. Yağış nedeniyle, Şanlıurfa'dan gelen 200'e yakın işçinin yaklaşık 50 çadırdaki yaşam ve gıda malzemeleri, suya gömüldü. İşçilerin çavuşu Abdulah Tanı, her şeylerinin su altında kaldığını söyleyerek, "Her şeyimiz sular altında kaldı. Zor durumdayız Yağmur şiddetli oldu, ırmak taşmadı ama çadırlarım zarar gördü. Yardım bekliyoruz. Durumu yetkililere bildirdikö dedi.

Kaynak: DHA

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