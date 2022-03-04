SAMSUN (İHA) - Samsun'da sağanak... Su birikintileri hem yayaları hem de sürücüleri zora soktu

SAMSUN Samsun'da aralıksız yağan sağanak sonucu oluşan su birikintileri hem yayaları hem de sürücüleri zora soktu.

Samsun'da birkaç gündür etkili olan yağışlar gece saatlerinde artarak devam etti. Zaman zaman kar ve sulu kar şeklinde de yağan yağışlar şehrin belirli noktalarında su birikintileri oluşmasına neden oldu. Su birikintileri bazı noktalarda araçların geçtiği yollara kadar gelirken, sabah saatlerinde işe ya da okula gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yayalar ve sürücüler su biriken yollarda güçlükle ilerlemeye çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılarda yağışlarla alakalı olarak, "Yağışların bölge genelinde yer yer kuvvetli yağmur, rakımı yüksek kesimlerde ise kuvvetli kar şeklinde olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Öte yandan denizde de fırtına uyarısı yapan meteoroloji uyarısında şu ifadeleri kullandı: "Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği bekleniyor."