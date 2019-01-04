Samsun'da Sağanak Su Baskınına Yol Açtı

Samsun'un Havza ilçesinde sağanak nedeniyle taşan çay, su baskınlarına neden oldu.

İlçede gece saatlerinde başlayan yağmuruun etkisiyle taşan Tersakan Çayı, Boyalıca Mahallesi'ndeki tarım arazilerinin su altında kalmasına yol açtı.

Teşvikiye mevkisinde Tersakan Çayı'nın kenarında bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (SASKİ) bağlı Kanalizasyon Atık Arıtma Tesisi de su altında kaldı.

Yağmur sularıyla gelen çamurla dolan Mısmılağaç mevkisindeki Samsun-Ankara kara yolu Havza bağlantısı olan alt geçit de kullanılamıyor.

Su taşkını yaşanan bölgede incelemelerde bulunan Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Ladik ve Havza kırsalından Tersakan Çayı'na karışan yağmur ve kar suları nedeniyle su seviyesinin hızla yükseldiğini söyledi.

İlçe merkezinde su baskını yaşanmadığını fakat Boyalıca Mahallesi'nde ekili alanların zarar gördüğünü belirten İkiz, ekiplerinin sorun yaşanmaması için görevlerinin başında bulunduğunu ifade etti.

Bölgede iş yeri bulunan Azem Sözen ise demir yollarına ait menfezin 2 metre yüksekliği bulunduğunu fakat aradaki hatta 70 santimetrelik boru kullanıldığı için su akışının sağlanamadığını anlatarak, "Çok yağmur yağdığında burada her zaman sorun yaşanıyor. Yetkililerden ricamız, yapılan bu hizmetin korunması ve kullanılırlığının devamı için bu soruna çare bulmaları." dedi.

Kaynak: AA