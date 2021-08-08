Samsun'da sağanak sonrası yollar göle döndü
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Samsun'da sağanak sonrası yollar göle döndü

İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür - Haberler | Güncel

Samsun'da sağanak sonrası yollar göle döndü Samsun'da 20 dakika etkili olan sağanak, su birikintilerine neden oldu.

Samsun'da sağanak sonrası yollar göle döndü

SAMSUN - Samsun'da 20 dakika etkili olan sağanak, su birikintilerine neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı sel ve su baskını uyarıları bugün akşam saatlerinde gerçeğe dönüştü. Saat 19.10'da başlayan sağanak, İlkadım ilçesinde etkili oldu. Metre kareye 50 kiloya yakın yağış düştü. Kısa süre etkili olan sağanak birçok yerde su birikintileri oluşturdu.

Aniden bastıran sağanak gündelik hayatı da olumsuz etkiledi. Günlerdir yapılan uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Vatandaşlar sokak aralarında oluşan su birikintilerini ise evlerine gelmeden kendi imkanları ile tahliye etmeye çalıştı. Mazgalları açmaya çalışan vatandaşlar, bir taraftan da evlerine doğru gelen suyu farklı yönlere çevirmeye çalıştı.

Samsun'da 20 dakika etkili olan sağanak, birçok cadde ve sokakta su birikintisine yol açtı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Samsun'da sağanak sonrası yollar göle döndü
Samsun'da sağanak sonrası yollar göle döndü
Samsun'da sağanak sonrası yollar göle döndü
Samsun'da sağanak sonrası yollar göle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür

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