Samsun'da sağanak, sel ve heyelana yol açtı (2)

O ANLAR KAMERADA

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen sel ve heyelanda, bazı ev ile iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Yollar ulaşıma kapanırken, tarım arazileri zarar gördü. Samsun Büyükşehir ve 19 Mayıs Belediyesi ekipleri, tıkanan menfezler ile kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı. İlçede meydana gelen sel, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA