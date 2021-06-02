Sağanak nedeniyle rögarlar taştı, trafikte aksamalar oldu (2)
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Sağanak nedeniyle rögarlar taştı, trafikte aksamalar oldu (2)

Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Samsun'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Samsun'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte kısa süreli sağanak nedeniyle rögarlar taştı, trafikte kısa süreli aksamalar yaşandı.

Saathane Meydanı, Gazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Belediyeevleri, İstasyon ve Kale mahallerinde çamur ve su birikintileri oluştu.

Belediye ekipleri, şiddetli yağış sonrası tıkanan rögarları açmak ve yağmur suyunu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Samsun ve çevresinde gök gürültülü sağanağın devam edeceğini belirterek, ani su ve sel baskınlarına karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Sağanak nedeniyle rögarlar taştı, trafikte aksamalar oldu (2)
Sağanak nedeniyle rögarlar taştı, trafikte aksamalar oldu (2)
Sağanak nedeniyle rögarlar taştı, trafikte aksamalar oldu (2)
Sağanak nedeniyle rögarlar taştı, trafikte aksamalar oldu (2)
Sağanak nedeniyle rögarlar taştı, trafikte aksamalar oldu (2)
Sağanak nedeniyle rögarlar taştı, trafikte aksamalar oldu (2)
Sağanak nedeniyle rögarlar taştı, trafikte aksamalar oldu (2)
Sağanak nedeniyle rögarlar taştı, trafikte aksamalar oldu (2)
Sağanak nedeniyle rögarlar taştı, trafikte aksamalar oldu (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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Sağanak nedeniyle rögarlar taştı, trafikte aksamalar oldu (2) - Haberler
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