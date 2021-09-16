Sağanak nedeniyle 2 okulda su baskını yaşandı - Haberler
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Sağanak nedeniyle 2 okulda su baskını yaşandı

AA / Ümit Ceylan - Haberler | Güncel

Samsun'da etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı.

Samsun'da etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı.

Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde gece saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle derelerin su debisinde yükselme meydana geldi.

Bafra ilçesinde Lise Caddesi'ndeki Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi ve Atatürk Ortaokulunun zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Atatürk Ortaokulunun spor salonunda su basması nedeniyle hasar meydana geldi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, suyun binalardan tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Her iki okulda da su basmasının ardından yapılacak çalışmalar nedeniyle eğitime bugün için ara verildi.

İl merkezinde ise sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, trafikte de yer yer aksamalar meydana geldi.

Karadeniz'de de Atakum sahilinde 2 metreye ulaşan dalgalar oluştu. Yağışın gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Sağanak nedeniyle 2 okulda su baskını yaşandı

Sağanak nedeniyle 2 okulda su baskını yaşandı

Sağanak nedeniyle 2 okulda su baskını yaşandı

Sağanak nedeniyle 2 okulda su baskını yaşandı
AA / Ümit Ceylan - Son Dakika Haberleri
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