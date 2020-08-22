Samsun'da sağanak; evleri su bastı, yollar göle döndü (4) SUDAKİ FINDIKLARI KURTARMAYA ÇALIŞTILARSamsun'un Çarşamba ilçesinde etkili olan sağanakta fındık bahçeleri de suyla doldu.

SUDAKİ FINDIKLARI KURTARMAYA ÇALIŞTILAR

Samsun'un Çarşamba ilçesinde etkili olan sağanakta fındık bahçeleri de suyla doldu. Etkili yağış nedeniyle Kirazlıkçay Mahallesi'nde bir fındık bahçesi göle döndü. Bahçe sahipleri suyun üstündeki fındıklarını toplamak için yoğun çaba sarf etti.

Kaynak: DHA