Samsun'da sağanak; evleri su bastı, yollar göle döndü (1)
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Samsun'da sağanak; evleri su bastı, yollar göle döndü (1)

SAMSUN'un Çarşamba, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde gece boyu süren sağanak, cadde ve yolları göle çevirdi, bazı işyeri ile evlerin giriş katlarını su bastı.

Samsun'da sağanak; evleri su bastı, yollar göle döndü (1)
22.08.2020 11:08 | Son Güncelleme: 22.08.2020 11:34

SAMSUN'un Çarşamba, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde gece boyu süren sağanak, cadde ve yolları göle çevirdi, bazı işyeri ile evlerin giriş katlarını su bastı.

Samsun'un Çarşamba, Terme ve Salıpazarı ilçelerinde gece saatlerinde şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Çarşamba ilçesinde, ilçe merkezi ve Sanayi Sitesi'nde pek çok iş yeri ve ev su altında kaldı, vatandaşlar iş yerlerine ve evlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Belediye ekipleri, şiddetli yağış sonrası tıkanan rögarları açmak ve yağmur suyunu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: DHA

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