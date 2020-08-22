Samsun'da sağanak etkili oldu; evleri su bastı, yollar göle döndü (2) MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN ÇADIRLARI SUYA GÖMÜLDÜSamsun'un Çarşamba ilçesinde, gece yarısı etkili olan sağanakta, fındık toplamak için bölgeye gelen mevsimlik tarım işçilerinin Yeşil Irmak kenarında kurduğu çadırları su bastı.

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN ÇADIRLARI SUYA GÖMÜLDÜ Samsun'un Çarşamba ilçesinde, gece yarısı etkili olan sağanakta, fındık toplamak için bölgeye gelen mevsimlik tarım işçilerinin Yeşil Irmak kenarında kurduğu çadırları su bastı. Şanlıurfa'dan gelen 200 işçinin yaklaşık 50 çadırdaki eşyaları ile gıda malzemeleri sular altında kaldı. İşçi çavuşu Abdulah Tanı, "Eşyalarımız sular altında kaldı. Zor durumdayız. Yağmur şiddetli oldu, ırmak taşmadı ama çadırlarımız zarar gördü. Yardım bekliyoruz. Durumu yetkililere bildirdik" dedi. Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN,

Kaynak: DHA