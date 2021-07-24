Samsun'da sağanak etkili oldu
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Samsun'da sağanak etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Haberler | Güncel

Samsun'da sağanak etkili oldu Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Samsun'da kısa süreli sağanak etkili oldu.

Samsun'da sağanak etkili oldu

SAMSUN - Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Samsun'da kısa süreli sağanak etkili oldu.

Geçen hafta boyunca yüksek nemin de etkisiyle 40 derece hissedilen kavurucu sıcaklar, yağmurla birlikte yerini serin havaya bıraktı.

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Samsun'da saat 10.00 sıralarında aniden sağanak başladı. Şiddetli yağmur yaklaşık yarım saat etkili oldu. Bayram sonrası sakin olan şehirde turlar ile gezi yapan gruplar, yağmura yakalandı. Yağış nedeniyle insanlar kendilerine kuru yerler aradı. Şemsiyesiyle dışarı çıkanlar kendilerini yağmurdan korurken bunu hesaba katmayanlar ise çantalarını ve eşyalarını şemsiye olarak kullanmaya çalıştı. Kısa süreli etkili olan sağanak nedeniyle şehirde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden dün yapılan açıklamada ise Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı yapılmıştı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Samsun'da sağanak etkili oldu
Samsun'da sağanak etkili oldu
Samsun'da sağanak etkili oldu
Samsun'da sağanak etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal

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