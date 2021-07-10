Samsun'da sağanak etkili oldu
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Samsun'da sağanak etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun'da sağanak etkili oldu Samsun'un Atakum ilçesinde yarım saat etkili olan sağanak hayatı felç etti.

Samsun'da sağanak etkili oldu

SAMSUN - Samsun'un Atakum ilçesinde yarım saat etkili olan sağanak hayatı felç etti.

Saat 21.00 sıralarında aniden bastıran sağanak, kısa sürede bazı bulvar ve caddeleri göle çevirdi. Özellikte Mustafa Kemal Bulvarı, Alparslan Bulvarı ve tramvay hattı dere gibi aktı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar sırılsıklam oldu. Vatandaşlar tramvay istasyonlarına sığınarak yağmurda korunmaya çalıştı. Yağmurun durmasıyla hayat normale dönmeye başladı.

Samsun'da sağanak etkili oldu
Samsun'da sağanak etkili oldu
Samsun'da sağanak etkili oldu
Samsun'da sağanak etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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