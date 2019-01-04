Samsun'da Sağanak Etkili Oldu
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sağanak, derenin taşmasına neden oldu.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sağanak, derenin taşmasına neden oldu.
İlçede gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Uluçay Deresi taştı. Nalbantlı Mahallesi mevkisinde dere yatağından taşan sular, çevrede bulunan arı kovanlarına zarar verdi.
Arı kovanlarının sahibi Mükremin Arasan, AA muhabirine, taşkın sularının 45 kovanını zarar görmesine neden olduğunu söyledi.
Peteklerde bulunan arılarının telef olduğunu belirten Arasan, "Petekleri suyun içinden çıkardım. Belediyeden kepçe isteyerek sel sularının önünün kapatılmasını sağladık. Büyük zararım var." dedi.
Kaynak: AA