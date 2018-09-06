Samsun'da Sağanak Etkili Oldu

Samsun'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Kentte aniden başlayan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altında, bazıları ise şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Samsun-Ordu karayolu üzerinde sağanak nedeniyle ağaçlardan kopan dallar, yolun bir süre trafiğe kapanmasına neden oldu. Canik ilçesinde su birikintisi içinde otomobili arıza yapan bir kadın sürücü ile araçtaki bebeğini polis ekipleri kurtardı.

Bafra ilçesinde de etkili olan şiddetli yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Su birikintilerinden dolayı cadde üzerinde karşıdan karşıya geçemeyen vatandaşlar, iş makinesinin kepçesine binerek su birikintisini aşabildi.