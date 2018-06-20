Samsun'da Sağanak Etkili Oldu

Samsun'un Çarşamba ve Salıpazarı ilçelerinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren sağanak, ilçenin alçak kesimlerinde su birikintileri oluşmasına neden oldu. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için dükkanların önlerinde bekledi. Sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı, ilçede kurulan pazar yerinde de tezgahlar su altında kaldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, su tahliye çalışması başlattı.