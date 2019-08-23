Samsun'da sağanak

23.08.2019 21:52

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde sağanak nedeniyle akıntıya kapılan bir kişi ile heyelan altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

İlçede etkili olan sağanak yüzünden derelerde taşkın meydana geldi.

Kırgıl Mahallesi Karşı mevkisinde debisi yükselen derenin karşısına geçmeye çalışan Ahmet Yıldız (60) akıntıya kapıldı.

Bir süre sürüklenen ve çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Yıldız, yaşamını yitirdi.

Oluşan heyelanın altında kalan Bilal Arslan'ın (35) cansız bedeni ise AFAD ekiplerince Albak mevkisinde bulundu.

Sağanak nedeniyle Salıpazarı Devlet Hastanesinin zemin katı, tekstil fabrikası ile ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı.

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 11.00 sıralarında sağanak başladığını söyledi.

Yukarı mahallelerde çok büyük bir taşkın olduğunu belirten Akgül, "Üç, dört de kayıp var, inşallah onlara ulaşırız. Şehir merkezinde köprü üzerini aşan su, şehir merkezinin içinde tekstil fabrikamız, hastanemiz ve esnafımızda büyük hasar oluşturdu. İnşallah başka can kaybı olmaz. Halen teyakkuz halindeyiz. Gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Terme'de iki yaya köprüsü yıkıldı

Terme ilçe merkezinden geçen Terme Çayı'nın debisi de sağanak nedeniyle arttı.

Çayın taşma noktasına gelmesi ve suyun üzerindeki köprü ile aynı seviyeye ulaşması üzerine Terme Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle ağaç ve diğer malzemelerin köprünün ayaklarına takılıp taşkına neden olmaması için çalışma yaptı.

Çay üzerinde yayaların geçmesi amacıyla yapılan iki demir köprü ise yıkıldı.

İlçe merkezindeki rögarlardan yaşanan taşkınlar, Çay, Yenimahalle ve Pazaryeri mahalleleri ile sanayi sitesi bölgesinde sokakların su altında kalmasına yol açtı.

Ekipler, kenarlarına çakıl dökerek çayın taşabilecek sularının şehir merkezine gelmemesi için önlem aldı.

Belediyeden sahiplerinin araçlarını dere kenarından alması için uyarı anonsu yaptı.

Sahil güvenlik ekibi de helikopterle bölgeyi havadan tarayarak olumsuz bir durum olup olmadığını kontrol etti.

Helikopterden Terme Çayı bölgesinde 2 kişinin mahsur kaldığını gören sahil güvenlik ekibi, bu kişilerin tahliyesini gerçekleştirdi.

Bölgede 38 araç ve 74 saha personeli görev yapıyor

Samsun Valisi Osman Kaymak, sağanağın etkili olduğu Salıpazarı ve Terme'de incelemelerde bulundu.

Zarar gören köprü ve dere ıslah çalışmalarını inceleyen Kaymak, yürütülen çalışmalar hakkında Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan bilgi aldı.

Öğle saatlerinde başlayan aşırı yağışlar nedeniyle Terme Çayı'nın taşmasıyla karşı karşıya kaldıklarını belirten Kaymak, "Maalesef Salıpazarı'da sel sularına kapılan Ahmet Yıldız ve heyelan altında kalan Bilal Arslan hayatını kaybetti. Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyoruz. Salıpazarı'nda şu an yağış durdu. Sular da 1-2 metre aşağı çekildi." dedi.

İlk belirlemelere göre tekstil fabrikası, sanayi bölgesinde bulunan iş yerleri, devlet hastanesinin bodrum katı ve tarım arazilerinde su baskınına ilişkin zararlar bulunduğunu anlatan Kaymak, "Sel gören bölgede Büyükşehir Belediyemize ait 16 araç ve 20 personel, SASKİ'ye ait 16 araç ve 40 personel, AFAD'a ait 2 araç ve 10 personel, Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait 4 araç ve 4 personel olmak üzere 38 araç ve 74 saha personeli görev yapmaktadır." diye konuştu.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopterle gerçekleştirilen operasyonla mahsur kalan 6 vatandaşın da kurtarıldığını dile getiren Kaymak, şunları kaydetti:

"Aşırı yağışlardan etkilenen tarım işçileri ve vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına yönelik Kızılay ve AFAD ekiplerince kumanya, yatak, battaniye ve çadır yardım çalışmaları devam etmektedir. Bu bölgemiz metrekareye yaklaşık 140 kilogram yağış aldı. Şu an Terme Çayı'nda taşma yok. Allah'a şükür Terme ilçemizde başka bir sıkıntı yaşanmadı. Arazilerimizdeki ürünlerde kayıplarımız var. Yarından itibaren Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz bölgede çalışma yapacak. Hasar tespit çalışmalarının ardından en kısa zamanda bölge halkımızın zararları karşılanacak. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devlet olarak tüm birimlerimizle her zaman yanlarındayız. Allah hepimizi daha büyük afetlerden korusun."

İncelemelere DSİ Samsun 7. Bölge Müdürü Nazmi Koçak ve AFAD Müdür Vekili Levent Uçarlı da katıldı.

Kaynak: AA