Samsun'da sağanak

23.08.2019 16:18

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde sağanak nedeniyle debisi yükselen dereden geçtiği sırada akıntıya kapılan kişi hayatını kaybetti.

İlçede etkili olan sağanak yüzünden derelerde taşkın meydana geldi.

Kırgıl Mahallesi Karşı mevkisinde debisi yükselen derenin karşısına geçmeye çalışan Ahmet Yıldız (60) akıntıya kapıldı.

Bir süre sürüklenen ve çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Yıldız yaşamını yitirdi.

Sağanak nedeniyle Salıpazarı Devlet Hastanesinin zemin katı, tekstil fabrikası ile ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA