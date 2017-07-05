Samsun'da Rüzgar 3 Metrelik Dalgalara Yolaçtı

SAMSUN'da saatteki hızı 50 kilometreye kadar çıkan rüzgar nedeniyle denizdeki dalgalar yaklaşık 3 metreye ulaştı. Samsun İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama ve Kurtarma ekipleri, denizde oluşan rip akıntısı ve dalga nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı.



Samsun'da Metoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerine göre rüzgarın saatteki hızı 50 kilometre kadar yükselmesi, sahile serinlemek için gelen vatandaşları olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle sahile vuran dalgalar zaman zaman 3 metreyi ulaştı. Samsun İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama ve Kurtarma Ekip Amiri Faruk Patkavak rüzgar nedeniyle denizin dalgalandığını ve rip akıntısı olduğunu belirterek, "Megafonlar ve ses sistemlerimiz ile birlikte sabah saatlerinden itibaren vatandaşlara denize girmeyin uyarısında bulunduk. Denizde çıkan fırtına beraberinde rip akıntısını da getirdiği için, bu durumda denize girmek oldukça tehlikelidir" dedi.



- Samsun