Samsun'da Ruhsatsız Silah Operasyonu
Samsun'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah ticaretiyle ilgili çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, birbirleriyle irtibatı bulunan bulunan şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi.
Kent merkezinde belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 3 fişek ele geçirdi.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.