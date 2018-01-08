Samsun'da Ruhsatsız Silah Operasyonu
Samsun'da düzenlenen iki ayrı operasyonda 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Samsun'da düzenlenen iki ayrı operasyonda 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada 3 ruhsat tabanca ile bunlara ait şarjör buldu. Otomobil sürücüsü Mustafa T. gözaltına alındı.
Çatalarmut Mahallesi'nde şüpheli Davut D'nin silah ticareti yaptığı istihbaratını alan ekipler, zanlının ikametine operasyon düzenledi.
İkamette arama yaparak 4 ruhsatsız tabanca ele geçiren ekipler, Davut D'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Mustafa T, adli kontrol şartıyla, Davut D. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.