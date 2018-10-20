Samsun'da Ruh Sağlığı Hastanesi'nde yangın çıktı

SAMSUN'da bulunan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde yangın çıktı. Hastalar ambulanslarla tahliye edilirken itfaiye alevlere müdahale edip söndürdü.

Samsun'da bulunan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin 5'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İddiaya göre alevleri ve dumanı gören hastane personeli hemen durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Bu arada hastanedbulunan hastalar da görevliler tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenen 3 sağlık personeli, 2 güvenlik görevlisi ve 1 hasta ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan olayı haber alan hasta yakınları da hastaneye geldi. Ancak hastane nizamiye girişinde bulunan güvenlik görevlilere hasta yakınlarına ve basın mensuplarına izin vermedi. Yangın itfaiyenin çalışması sonucunda söndürüldü.