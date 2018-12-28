Samsun'da, 'roman' Öğrencilere Ücretsiz Anaokulu

SAMSUN'un Canik ilçesinde Roman vatandaşların çocuklarını okul öncesi eğitime göndermeleri için özel çalışma yürütülüyor. 36-66 ay yaş grubundaki Roman çocukların bütün ihtiyaçları vakıf tarafından karşılanıyor.

Samsun'un Canik ilçesinde Roman vatandaşların ağırlıklı olarak yaşadıkları bölgede bulunan Canik Gülbahar Hatun Anaokulu'nda ailelerin çocuklarını okul öncesi eğitime göndermeleri için özel çalışma yürütülüyor. Okulda eğitim görecek 36-66 ay yaş grubundaki çocukların bütün ihtiyaçları Canik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanıyor. İlçede, devlet okullarındaki anaokullarında öğrenci başına aylık 200 TL ödeme yapılırken, bu okulda velilerden ücret alınmıyor. Roman çocuklar ücret ödemeden anaokulunda okuyup okul öncesi eğitim alıyor.

Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, öğretmenlerin alan taraması yapıp yaklaşık 300 aile ile görüştüğünü ve okul öncesi eğitimin önemini anlattıklarını söyledi. Uzunlar, "Bu bölge Roman vatandaşların yaşadığı bir bölge. Öğrencilerin büyük çoğunluğu Roman çocuklar. 2015 yılından itibaren biz burada velilerimizden herhangi bir katkı ücreti almadan tüm masrafları vakıf üzerinden karşılanmak üzere okul öncesi eğitime devamlarını sağlıyoruz. 2015-2016 yılında 50 öğrencimiz varken bu eğitim döneminde rakam 130'a yükseldi. İlçemizde anasınıfları ve anaokullarında öğrenci başına en üst limit 200 TL. Bu okulumuzda ise öğrencilerimizin bütün yemek ve kırtasiye giderleri, temizlik malzemeleri vakfımız tarafından karşılanıyor. Amacımız özellikle Roman çocuklarımızın en temel olan okul öncesi eğitimlerini almalarını sağlamak. Daha önce okul öncesi eğitim çağında olan çocuklarımız evlerinin önünde yağmurda çamurda oynarken artık arkadaşlarıyla beraber sıcacık bir yuvada oynayarak eğlenerek öğreniyorlar. Amacımız hem bu bölgemizin eğitimdeki kalitesini yükseltmek hem bu çocuklarımızın geleceklerine ışık tutmak" dedi.

2 çocuk annesi olan Reyhan Özman, "Oğlum bu yıl anasınıfına başladı. Çok memnunuz. Her şey bedava. Okula gitmeye başladıktan sonra oğlumda çok gelişme oldu. Devletimiz yediği yemekten oyuncaklarına kadar her şeyi karşılıyor. Allah onlardan razı olsun. Eğer ücretli olsaydı oğlumu anasınıfına gönderemezdim" şeklinde konuştu.

Manevi eğitim sınıfı ile Z tipi kütüphanenin de bulunduğu okulda öğrenci velileri için origami, ebru yapımı gibi el işi kursları da düzenleniyor.

- Samsun

Kaynak: DHA